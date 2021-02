Bij mooi weer in weekend extra druktemaatregelen Vondelpark

Bij mooi weer in weekends, schoolvakanties en op feestdagen kunnen in het Vondelpark in Amsterdam maatregelen gaan gelden om drukte en daarmee verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Als het aantal bezoekers in het park aanzwelt, gaan eerst de zijingangen dicht tussen 10.00 en 20.00 uur. Blijft het druk of wordt het nog drukker, dan mogen fietsers het park niet meer in en kan de toegang worden gedoseerd of kunnen alle ingangen tijdelijk dicht. Er kan ook extra worden gehandhaafd op naleving van de coronamaatregelen, zoals afstand houden. Verder wijst het stadsdeel horecaondernemers in het park nog eens op de regels omtrent corona.

Afgelopen zondagavond moest de politie optreden bij een spontaan feest in het Vondelpark. Daar hadden zich honderden mensen verzameld van wie een deel eerder op de dag op het Museumplein had gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen.