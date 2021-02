Bijna 6,5 miljoen kijkers voor coronapersconferentie

Bijna 6,5 miljoen mensen hebben dinsdagavond naar de coronapersconferentie gekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vertelden dinsdag tijdens die persconferentie dat het kabinet een “klein beetje meer risico” gaat nemen.

De meeste kijkers, ruim 4,2 miljoen, keken traditiegetrouw via NPO 1 naar de persconferentie. Op RTL 4 keken bijna 1,5 miljoen mensen, via SBS6 ruim een half miljoen en nog eens 278.000 via RTL Z.

Rutte en De Jonge kondigden verscheidene versoepelingen aan, zoals heropening van de middelbare scholen. Ook mogen mensen met contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en rijscholen vanaf 3 maart weer werken. Rutte benadrukte daarbij dat mensen zich wel “extra goed” aan de basisregels moeten houden.

Het was dinsdag de 51e persconferentie over Covid-19, de gevolgen en de coronamaatregelen. Die van 14 december werd vooralsnog door de meeste Nederlanders bekeken. Op alle zenders samen zagen 8,6 miljoen Nederlanders de toespraak van Rutte vanuit het Torentje, waarin hij de tweede lockdown van de coronapandemie aankondigde.