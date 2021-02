Minder coronapatiënten in de ziekenhuizen

In de ziekenhuizen liggen op dit moment 1883 coronapatiënten, 34 minder dan dinsdag. Van deze zieken liggen er 533 op de intensive care, vijf minder dan een dag geleden, en 1350 op andere afdelingen, 29 minder. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er zijn woensdag 171 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen bijgekomen, 59 minder dan de dag ervoor. Van de nieuwkomers zijn er twintig opgenomen op de intensive care en dat is elf minder dan er dinsdag bijkwamen. Op de ic-afdelingen zijn nu in totaal 1041 bedden bezet, waarvan 533 door Covid-patiënten

“Ten opzichte van een week geleden zijn de Covid-ziekenhuisbezetting en het aantal nieuwe opnames relatief stabiel. Vorige week steeg het gemiddeld aantal dagelijkse opnames licht. Het is te vroeg om deze ontwikkeling te duiden als een trendbreuk ten opzichte van eerdere weken of als het gevolg van het verder opkomen van de Britse variant”, licht het LCPS toe.