OM laat vader vrij in moordzaak Almelo, twee zoons blijven vast

De twee minderjarige verdachten in de moorzaak van de 14-jarige Lotte uit Almelo blijven opnieuw dertig dagen in voorarrest. Dit heeft de raadkamer van de rechtbank woensdag besloten. Hun vader komt op vrije voeten, hij blijft volgens het Openbaar Ministerie (OM) wel verdachte in de zaak.

Het OM besloot de raadkamer niet te vragen het voorarrest van de vader te verlengen. “Het onderzoek loopt nog volop. We zijn van mening dat deze verdachte zijn proces in vrijheid mag afwachten”, aldus een woordvoerster van het OM.

Het slachtoffer werd op 10 januari na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein aan Het Wendelgoor in Almelo. Diezelfde avond werden de jongen uit Almelo en de man uit Wierden opgepakt. Een dag later werd de derde verdachte opgepakt.

Het OM verdenkt de verdachten van moord dan wel doodslag. Daarnaast beschuldigt het OM hen van het verstoppen van het lichaam van het slachtoffer.