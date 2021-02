OMT bespreekt mogelijkheden voor meer bezoek in verpleeghuizen

Het Outbreak Management Team (OMT) gaat zich beraden op mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen in verpleeghuizen. Een steeds groter deel van de bewoners is gevaccineerd. Daarom willen de deskundigen die het kabinet adviseren de mogelijkheden gaan bespreken, “met name wat betreft de bezoekregeling”, zo heeft voorzitter Jaap van Dissel laten weten aan het ministerie van Volksgezondheid.

Verpleeghuisbewoners worden met voorrang gevaccineerd. Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen is daardoor flink afgenomen. Volgens cijfers van het RIVM werden op de piek half december 467 besmettingen op één dag gemeld. Afgelopen dinsdag waren het er nog maar 45. Het aantal locaties waar in de vier voorafgaande weken coronagevallen zijn geconstateerd, is volgens de meest recente cijfers met bijna de helft gedaald sinds begin januari, van 858 tot 459 nu.

Het huidige advies is om niet meer dan één bezoeker per dag te ontvangen en twee tot drie vaste bezoekers per bewoner aan te wijzen.

Volgens een schatting van het RIVM zijn in de langdurige zorg inmiddels ruim 200.000 prikken toegediend. Voor een zo hoog mogelijke bescherming zijn per persoon twee prikken nodig. De verpleeghuizen komen aan bod tijdens de eerstvolgende vergadering. Het OMT komt standaard bijeen op vrijdag.

In het algemeen waarschuwt het OMT dat het afbouwen van maatregelen “maar zeer beperkt mogelijk is zolang er onvoldoende immuniteit is opgebouwd door vaccinatie of doorgemaakte infectie”. Door de avondklok en het advies om niet meer dan één persoon per dag thuis te ontvangen te handhaven ontstaat wel “enige ruimte”, ook al is het aantal coronabesmettingen weer aan het stijgen.

Het OMT merkt op dat versoepelingen “het liefst” worden doorgevoerd aan de hand van een “gedegen inschatting van het effect daarvan op het reproductiegetal en de prognoses”. Zo’n inschatting konden de deskundigen echter niet maken over de versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd.

In het laatste advies staat wel een algemene waarschuwing: “Op basis van modellering is wel duidelijk dat aanpassingen in meer dan een sector tegelijk de zorg te veel onder druk zal zetten en maatregelen weer moeten kunnen worden beëindigd als de toename van besmettingen uit de hand dreigt te lopen.”

Premier Mark Rutte benoemde de risico’s van versoepelingen dinsdagavond in zijn persconferentie. “We doen hiermee iets heel spannends”, zei hij.