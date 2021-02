Online gokwereld staat op zijn kop: hoe kan dit?

Het zijn roerige tijden in de gokbranche. De online casino’s trekken steeds meer publiek, maar in de loop van 2021 wordt een hevige concurrentiestrijd verwacht. Nederlandse casinobedrijven mogen namelijk voortaan op grond van de vernieuwde kansspelwet ook online casino’s exploiteren. Een langgekoesterde wens van de Nederlandse exploitanten gaat daarmee in vervulling, maar aanbieders in andere landen zullen hierdoor naar verwachting te maken krijgen met omzetverlies.

Kansspelwet

De kansspelwet die in Nederland van kracht is, dateert uit het jaar 1964. Het behoeft geen betoog dat deze wet tamelijk achterhaald is. Destijds was er immers nog geen internet en kenden we ook bepaalde vormen van gokken, zoals de krasloten, nog niet. Met name de komst van het internet heeft voor de gokbranche veel deuren geopend. Niet voor niets wordt door casinobedrijven voor miljoenen geïnvesteerd in nieuwe technologie, want online wedden heeft volgens experts de toekomst. Het werd tijd om in Nederland de wetgeving daarop aan te passen. Veel haast heeft men daarmee niet gemaakt, want de gesprekken hierover lopen al jaren. Toch zit er eindelijk schot in de zaak, want nog dit jaar zal het voor Nederlandse bedrijven mogelijk worden om een vergunning te krijgen voor het exploiteren van online casino’s.

Reguleren

Een belangrijk argument voor de Nederlandse overheid om tot nieuwe wetgeving voor kansspelen op afstand te komen is het reguleren van de markt. Momenteel wordt door veel Nederlanders ook al online gegokt, maar de overheid heeft daar nauwelijks zicht op. Mensen loggen in bij buitenlandse aanbieders van gokspellen en daardoor lopen ze meer risico’s dan nodig is. Als consument kun je vaak niet goed vaststellen of een aanbieder te vertrouwen is en je wilt natuurlijk wel je gewonnen geld kunnen cashen aan het eind van de rit. Door vergunningen aan Nederlandse bedrijven te verstrekken, zullen Nederlanders naar verwachting in eigen land online gaan gokken en daarmee weten ze in elk geval zeker dat ze met een betrouwbare partner te maken hebben, als die opereert op basis van een vergunning.

Verslavingsproblematiek

Tegelijk biedt het de kansspelautoriteit ook de mogelijkheid om eerder signalen van mogelijke gokverslaving te ontvangen. Bovendien moeten casino’s een deel van hun omzet afstaan aan een fonds dat zich inzet voor het helpen van mensen die zelf niet meer in staat zijn hun gokverslaving te beteugelen. Bedrijven elders in de wereld wachten gespannen af hoeveel klanten ze hierdoor gaan verliezen.