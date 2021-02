Politie in Vondelpark bekogeld met flessen

Agenten van de Amsterdamse politie zijn woensdag in het Vondelpark bekogeld met flessen toen zij bezoekers opriepen weg te gaan wegens te veel drukte. De meeste bezoekers volgden de aanwijzingen van de politie en gingen weg, maar vanuit een grote groep bezoekers werden flessen gegooid naar agenten, zei een woordvoerster van de politie.

Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar ze sluit niet uit dat dat later alsnog kan gebeuren.

Na het ingrijpen van de politie was het park volgens de woordvoerster rond 19.30 uur nagenoeg leeg. Wel was het in de omgeving van het park nog druk op diverse plaatsen. De politie is aanwezig om erop toe te zien dat de coronamaatregelen worden nageleefd.