De politie onderzoekt het overlijden “onder verdachte omstandigheden” van een 40-jarige Poolse man in het Brabantse Best. De politie meldde dat verschillende scenario’s worden onderzocht en dat een misdrijf niet wordt uitgesloten.

Het stoffelijk overschot van de man is aangetroffen aan de I.B.C.-weg op bedrijventerrein Het Zand. Volgens Brabantse media is het lichaam gevonden in een migrantenhotel. De politie kon dit niet bevestigen.