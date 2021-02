Kamer wil dat kabinet meer doet voor horeca en hoger onderwijs

Meerdere partijen in de Tweede Kamer roepen het kabinet woensdag op om in de coronacrisis meer te doen voor zowel de horeca als het hoger onderwijs. Ze willen dat het kabinet onderzoekt of horecabedrijven hun terrassen weer “behoedzaam” kunnen openen. Ook moeten naast het mbo ook het hbo en de universiteiten weer open kunnen.

Het kabinet kondigde dinsdagavond versoepelingen aan voor onder meer winkeliers, contactberoepen en het onderwijs. Het voortgezet onderwijs en het mbo kunnen weer deels lessen op locatie aanbieden. De horeca blijft echter nog dicht.

Volgens zowel VVD als CDA is het goed dat het kabinet nu besloten heeft de terrassen niet open te doen. Ook D66 begrijpt dat het kabinet kiest voor een voorzichtige aanpak, vanwege de nog steeds hoge besmettingscijfers. Maar met mooier weer op komst moet wel overwogen worden om richting 8 maart, wanneer er een nieuwe persconferentie over het coronavirus is, de terrassen te openen, zei Pieter Heerma (CDA) tijdens een debat in de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus.

Ook D66-leider Rob Jetten wil weten wanneer de terrassen weer open kunnen. VVD’er Klaas Dijkhoff vindt dat ook moet worden gekeken naar het steunpakket voor de horecaondernemers.

Geert Wilders van de PVV noemt de aangekondigde versoepelingen van het demissionaire kabinet “gerommel in de marge”. Hij zegt dat het openen van de terrassen veilig kan, omdat de horeca daar protocollen voor heeft opgesteld.

Jetten wil ook weten waarom het hoger onderwijs niet ook de deuren verder kan openen. Jesse Klaver van GroenLinks vindt dat zowel het voortgezet onderwijs, als het mbo en het hoger onderwijs binnen een maand veel verder moeten worden opengesteld. Hij wil daarvoor grootschalig testen inzetten. In het hoger onderwijs wordt “gesnakt naar versoepelingen”, aldus Eva van Esch van de Partij voor de Dieren.

Ook partijleiders Lilianne Ploumen (PvdA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) willen meer perspectief voor studenten in het hoger onderwijs. Segers wil dat eerstejaarsstudenten, die in coronatijd zijn gaan studeren en normaal onderwijs nog niet hebben meegemaakt, als eerste weer aan de beurt komen voor fysiek onderwijs.