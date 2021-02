30.000 Nederlandse platte oesters uitgezet in de Noordzee

In de Zeeuwse Voordelta vlakbij de Brouwersdam zijn door duikers 30.000 platte oesters uitgezet. Deze soort komt in de Nederlandse Noordzee nauwelijks meer voor. Daarom begon de organisatie De Rijke Noordzee deze zomer de schelpdieren te kweken en kon het de jonge oesters deze winter uitzetten. De oesters zijn bedoeld voor het herstellen van de natuur en niet om opgegeten te worden.

“Platte oesters kweken is lastig, dus we zijn ontzettend blij dat het gelukt is”, zegt Erwin Coolen, programmadirecteur van De Rijke Noordzee. Die organisatie, een initiatief van Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee, zet zich in voor het herstel van de oesterbanken. De platte oester komt in Nederland bijna niet voor doordat oesterbanken verdwenen zijn door visserij en scheepvaart.

Het kweken van de platte oester is ingewikkeld, omdat oesterlarven vaak sterven voordat ze volgroeid zijn. Bovendien hebben de oesters last van een veelvoorkomende parasiet, de Bonamia ostreae. Bonamia veroorzaakt bij platte oesters ontstekingen, die na een aantal jaar dodelijk kunnen zijn.

De gekweekte oesters zijn niet besmet met deze parasiet. “Een mijlpaal, een ziektevrije populatie oesters in de Noordzee komt weer een stap dichterbij”, zegt Coolen. De duikers hebben de gezonde oesters nu dus uitgezet op de zeebodem, al is nog wel de vraag of ze het overleven.

De Rijke Noordzee wil uiteindelijk dat er schelpdierbanken tussen windmolens komen in windparken. Daarmee krijgen die windparken een dubbele functie, “energie leveren én natuurversterking”. “Een oesterbank laat de natuur onder water weer floreren. Het geeft andere dieren beschutting, zorgt voor voedsel en schoon water, dé basis van een gezond ecosysteem”, aldus Coolen.