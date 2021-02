Aanpak financiële mishandeling ouderen komt niet van de grond

De bescherming van kwetsbare ouderen tegen financiële mishandeling komt niet goed van de grond. Hoewel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gemeenten in 2015 al opdracht heeft gegeven om teams op te richten tegen het stiekem kaalplukken van ouderen, is dat nog bijna nergens gelukt. Misstanden komen niet aan het licht en slachtoffers worden niet of nauwelijks geholpen, stelt het tv-programma Zembla (BNNVARA) na onderzoek.

Financiële ouderenmishandeling is bijvoorbeeld misbruik maken van een pinpas of een volmacht van een senior. Ook het laten aanpassen van een testament ten gunste van de misbruikpleger komt voor. Banken hebben er weinig zicht op, want hun monitoringssystemen zijn gericht op terrorisme en witwassen. Het kaalplukken van een oudere is de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling in Nederland. Er zouden volgens Zembla wel 30.000 gevallen per jaar zijn.

Alle gemeenten zouden een “lokale alliantie” moeten hebben: een overlegorgaan van politie, notarissen, banken, thuiszorg en gemeente. De alliantie zou op mogelijke gevallen van uitbuiting moeten letten. Maar sinds 2015 is er maar in 75 gemeenten geprobeerd om zo’n alliantie te vormen. Dat is achttien keer mislukt, twaalf van die organen zitten nog steeds in een oprichtingsfase en 45 allianties zijn actief, vond Zembla uit. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) erkent dat “er huiswerk te doen is. Ik wil me daar persoonlijk mee bemoeien. Als je ontkent dat ouderen mishandeld worden, dan kijk je weg van de werkelijkheid.”

