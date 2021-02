Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen vrijwel stabiel

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ten opzichte van woensdag amper toegenomen. Er liggen nu 1887 mensen met Covid-19 in het hospitaal, vier meer dan een dag eerder. Van hen liggen er 526 op de intensive care, zeven minder dan woensdag, en 1361 op de verpleegafdelingen, elf patiënten meer.

Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Donderdag belandden er 225 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis, 54 meer dan de vorige dag. Van deze zieken waren er 29 zo ernstig aan toe dat ze naar de ic moesten. Op dit moment zijn er 1025 ic-bedden bezet, waarvan 526 door mensen met corona.

“Zowel de instroom als de bezetting in de ziekenhuizen is op dit moment stabiel”, zegt het LCPS.