Amsterdam sluit te drukke Vondelpark af

De gemeente Amsterdam sluit het Vondelpark tijdelijk af omdat het er donderdagmiddag opnieuw te druk is. Bezoekers mogen het park alleen nog verlaten, meldt de gemeente.

Ook woensdag was sprake van grote drukte in het stadspark. In reactie daarop besloot de gemeente de zijingangen van het park af te sluiten en extra toezicht te houden bij de twee hoofdingangen. De gemeente verwachtte dat dit zou leidden tot minder drukte.

Woensdagmiddag moest de politie ingrijpen omdat de bezoekers van het park de coronamaatregelen niet naleefden. Bij het optreden van de politie werd met flessen gegooid. Twee personen zijn aangehouden. Ook zondag greep de politie in tegen groepen feestende parkbezoekers.

De gemeente is extra alert op doorstroming en groepsvorming. Als deze maatregelen niet het gewenste effect bereiken dan zal het Vondelpark volledig worden afgesloten voor het publiek. “De driehoek heeft begrip voor Amsterdammers die de buitenruimte op zoeken tijdens dit vroege voorjaar, maar accepteert geen doelbewuste overtreding van de regels met alle risico’s voor de volksgezondheid die daarop volgen”, reageerde de gemeente woensdagavond.