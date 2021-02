Arib: zorgen over wetten die snel door de Kamer worden ‘gejast’

Kamervoorzitter Khadija Arib heeft grote zorgen over de snelheid waarmee de laatste tijd “wetten door de Kamer worden gejast”, zonder dat het parlement zich er goed in kan verdiepen. “De Kamer moet voor zichzelf opkomen. Wetgeven is belangrijk en heeft een grote impact”, aldus Arib.

De voorzitter ging in op de rol van haar eigen Kamer in het ontstaan van problemen bij uitvoeringsorganisaties, zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en de Belastingdienst. Het “zwaartepunt en de verantwoordelijkheid” ligt bij de Tweede Kamer, oordeelde een parlementaire commissie die hier onderzoek naar heeft gedaan.

Het afgelopen jaar is vooral op het gebied van corona veel beleid in recordtempo opgesteld en door beide Kamers gegaan. Het meest recente voorbeeld is de spoedwet waarin de avondklok is vastgelegd. Die is na een uitspraak van de voorzieningenrechter in enkele dagen gemaakt en door beide Kamers behandeld.

Arib prees het werk van die commissie, en greep het rapport aan om ook de belangrijke positie van de Tweede Kamer te onderstrepen. “Ik trek het me aan en zal het ook voortdurend aan de orde stellen”, zegt Arib. Eerder ging ze al in gesprek met premier Mark Rutte over de problemen met de informatievoorziening van het kabinet aan de Tweede Kamer. Nog te vaak worden documenten niet goed genoeg gedeeld met het parlement, of krijgen Kamerleden pas lucht van nieuwe beleidsvoorstellen als ze al naar de media zijn gelekt.

Ook dat gaat nog steeds niet altijd goed, zegt de Kamervoorzitter. “Soms krijgen we middenin de nacht een brief met zestien bijlagen. Ook dat is geen goede informatie.”