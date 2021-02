‘Bijna 20 procent kerkgangers gaat na corona minder naar kerk’

Bijna 20 procent van alle christenen die zeker eenmaal per maand naar de kerk ging voor de coronacrisis, is van plan minder vaak of helemaal niet meer te gaan. Dat meldt het radioprogramma Dit is de Dag van de EO op basis van onderzoek dat is gedaan in samenwerking met het Nederlands Dagblad onder duizend kerkgangers.

Volgens het onderzoek is 15 procent van plan om minder vaak te gaan, 4 procent van de ondervraagden gaat helemaal niet meer naar de kerk. De belangrijkste reden is dat mensen zondag uit gewoonte naar de kerk gingen, meldt Dit is de Dag in een verklaring. Veel andere mensen, ongeveer 30 procent, gaan fysieke kerkbezoeken deels vervangen door onlinediensten. 16 procent van de mensen zegt dat het geloof minder sterk is geworden of is verdwenen.

Vooral katholieken hebben aangegeven niet meer naar de kerk te gaan als de kerken weer open mogen. Veel gereformeerden geven aan minder vaak naar de kerk te gaan.