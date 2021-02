Kaartverkoop proeffestivals van start

Festivalfans en concertgangers hebben er lang op moeten wachten, maar donderdag start eindelijk de kaartverkoop van de zogeheten Back To Live-evenementen van ID&T en MOJO. De kleinschalige muziekfestivals en een concert vinden plaats in maart als onderdeel van het onderzoek van Fieldlab Evenementen. Bij deze proeven wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd.

Het eerste evenement staat zaterdag 6 maart op het programma. Dan treden tijdens een dancefeest in de Ziggo Dome Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas & Steve en Lady Bee op. Een dag later verzorgt André Hazes samen met een support act en special guest in dezelfde zaal een concert.

De week erop, op zaterdag 13 maart, vindt het Back To Live-dancefestival plaats op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Daar zijn onder anderen Joris Voorn, Colin Benders en Nicky Elisabeth te horen. Ook daar staat een dag later weer een ander evenement gepland, namelijk het Back To Live-popfestival. Op de line-up staan Chef’Special, Maan, Jett Rebel en Bilal Wahib.

Bij de Back To Live-evenementen moeten bezoekers zich aan een aantal voorwaarden houden. Zo moeten zij actief meewerken aan diverse onderzoeken en handelingen rondom het event en moet iedereen negatief getest zijn op corona. De verkoop van alle evenementen begint donderdag om 12.00 uur op www.backtolive.nl. Bij de evenementen in de Ziggo Dome worden 1300 bezoekers verwacht, die worden onderverdeeld in vijf ‘bubbels’ van 250 personen en een groep van 50 personen. Op het festivalterrein bij Walibi Holland worden per festival 1500 bezoekers ontvangen die in drie groepen van 500 personen worden verdeeld.