Kabinet wil met burger in gesprek over coronacrisis

Het kabinet wil de komende maanden met burgers en organisaties in gesprek over de problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Op de website watisjouwidee.nl kunnen mensen aangeven waar ze mee zitten, maar ook hoe de problemen volgens hen kunnen worden opgelost.

Mensen kunnen niet alleen hun zorgen of idee├źn insturen, maar zich ook aanmelden om er verder over mee te praten. In totaal worden er tachtig digitale groepsgesprekken georganiseerd: vijftig voor burgers, twintig voor maatschappelijke organisaties en tien voor wetenschappers en denkers.

Er is ruimte voor zo’n 600 deelnemers, 200 plekken zijn al vergeven. Voor de overige plekken kunnen mensen zich nog online opgeven.

De gesprekken gaan over de invloed van de coronacrisis met betrekking tot allerlei verschillende thema’s, sommige staan al gepland. Zo wordt er 16 maart over natuur en milieu gesproken, op 18 maart over gezondheid en op 19 maart over onderwijs en werk.