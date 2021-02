Kermisbranche wil open en bereidt rechtszaak voor tegen Staat

De kermisbranche bereidt een rechtszaak voor tegen de Staat, omdat de kermissen weer open willen. De kermisondernemers zijn ook niet te spreken over de aangeboden steun, die vervalt als een kermis open is geweest in maart of oktober, maanden dat kermissen vaak open zijn.

“We bereiden onze zaak tegen de Staat nu voor”, zegt Hans van Tol van de Nationale Bond van Kermishouders BOVAK. “Wij willen weer perspectief. Iedereen heeft het over de terrassen en de horeca, maar wij zijn onzichtbaar.” De kermisbranche wacht echter de laatste ontwikkelingen in het coronabeleid nog af, voordat het tot een zaak komt. Van Tol meent dat de zaak dan sterker wordt.

Volgens Van Tol kunnen de kermissen veilig weer open, “dat deden we afgelopen zomer ook”. De kermissen moesten toen weer dicht vanwege de coronamaatregelen, zonder dat de kermishouders daar een goede reden voor kregen, zegt Van Tol.

De overheid regelde een steunpakket van 10,5 miljoen voor de kermishouders. De BOVAK-voorzitter zegt dat de ondernemers er niets aan hebben, omdat er in de regels staat dat de kermissen van oktober tot en met maart geen inkomsten mogen hebben. “Terwijl wij hadden gezegd dat ons seizoen loopt van maart tot medio oktober. Als je nu nog één dag in Leiden hebt gestaan op 3 oktober, dan krijg je helemaal geen steun.”