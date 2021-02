Rutte: te vroeg voor coronapaspoort maar niet tegen

Premier Mark Rutte vindt het nog te vroeg voor besluiten over een coronapaspoort. Maar Nederland heeft in principe geen bezwaar tegen een inentingsbewijs waarmee reizen of andere uitjes weer zouden kunnen, zei hij na afloop van overleg per videoverbinding met zijn EU-collega’s over de coronapandemie. Volgens de demissionair minister-president is een dergelijk certificaat niet politiek maar technisch het grootste probleem.

Een vaccinatiepaspoort “kan wel nut hebben in de toekomst”, aldus Rutte. “We moeten daar in Nederland echt nog het debat over voeren. Er hangt een aantal fundamentele vragen omheen.” Zo zijn er nog steeds geen absolute zekerheden over iemands besmettelijkheid nadat hij is inge├źnt, zei hij. “Al zijn de eerste berichten niet ongunstig.”

Sommige landen dringen aan op de invoering van een digitaal vaccinpaspoort waarmee EU-burgers in alle andere lidstaten dezelfde rechten zouden verkrijgen op vrij reizen en dergelijke. Zo’n certificaat kost in ieder geval nog wel drie maanden aan technische voorbereidingen, zegt de Europese Commissie.