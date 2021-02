Dierenorganisaties: vang loslopende kippen en hanen in Utrecht

Alle loslopende hanen en hennen uit het Julianapark in de Utrechtse wijk Zuilen moeten worden gevangen en naar een opvang worden gebracht. De hanen moeten daar kunnen blijven, de kippen moeten worden herplaatst. Dat vinden verschillende dierenorganisaties, die hierover in gesprek willen met de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk. Buurtbewoners ergeren zich behoorlijk aan vooral het gekraai van de hanen.

Comité Dierennoodhulp, Animal Earth, Dierenrechten Alliantie, Rechten voor al wat leeft en Diervriendelijk Nederland hebben een brief gestuurd naar de wethouder over de kwestie. De organisaties zeggen zich ernstige zorgen te maken over het lot van de kippen en vragen om een diervriendelijke oplossing voor de overlast die ze in Zuilen veroorzaken. Mochten de kosten voor het vangen en herplaatsen van de kippen een probleem zijn voor de gemeente, dan willen de dierenbelangenorganisaties een inzamelingsactie hiervoor houden.

Het is volgens de organisaties overigens belangrijk niet alleen de hanen, maar ook alle hennen in en rond het park te vangen. “Anders is het dweilen met de kraan open en begint het dierenleed samen met de overlast binnen de kortste keren weer opnieuw.”

De dierenorganisaties willen ook graag in gesprek over hoe de gemeente dit massaal dumpen van hanen en hennen in de toekomst kan voorkomen.