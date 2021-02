Extinction Rebellion houdt ‘Lenterebellie’ in meerdere steden

Activisten van Extinction Rebellion gaan vrijdag de straat op in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg onder de noemer ‘Lenterebellie’. De actiegroep wil in aanloop naar de verkiezingen meerdere protestacties houden om aandacht te vragen voor het klimaat.

Extinction Rebellion verwacht dat verspreid over de vier steden minstens 300 mensen gaan “rebelleren”. Ze zullen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht “bewegende, zwermende blokkades” vormen vanaf 09.00 uur ’s ochtends. In Tilburg en Utrecht vinden er ook legale manifestaties plaats, met een “relaxte, ongedwongen sfeer”.

Op zaterdag gaan de acties verder in steden als Eindhoven, Groningen, Alkmaar, Deventer, Roermond en Delft. Daar zullen uiteenlopende acties plaatsvinden, van blokkades en het beschilderen van straten tot ‘fietsacties’ en het uitdelen van bomen.

De actiegroep benadrukt dat er bij alle activiteiten rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen. Zo wordt er 1,5 meter afstand gehouden, en draagt iedereen een mondkapje.