Landend vliegtuig blaast pannen van dak in Meerssen

Een vrachtvliegtuig heeft vrijdagavond tijdens de landing op Maastricht Aachen Airport (MAA) pannen weggeblazen van een woning in Meerssen. De dakpannen kwamen op straat terecht, maar er vielen geen gewonden. Dat maakte de veiligheidsregio Zuid-Limburg bekend.

Het vliegveld bevestigde het incident en heeft dakdekkers naar de getroffen woning in de Burgemeester L’Ortijestraat gestuurd. Een auto die daar op een oprit geparkeerd stond, is door een van de losgekomen dakpannen beschadigd geraakt.

Het zou gaan om een vrachtvliegtuig uit Qatar, dat volgens de luchthaven met behulp van het instrument landing system (ILS) geland is. Dat betekent volgens de woordvoerster van MAA dat dalingshoek en hoogte niet zouden afwijken van wat gebruikelijk is. Maar voegt ze daaraan toe, “we kunnen nu nog niet zeggen of er iets bijzonders was tijdens landing”.

Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio Zuid-Limburg komen dit soort incidenten vaker voor. “In dat soort gevallen bellen mensen de brandweer die poolshoogte neemt”, zei ze. “Het is het zoveelste incident, best vervelend voor de mensen daar.” De laagvliegende toestellen veroorzaken veel wind, waardoor dakpannen kunnen losraken, zei ze.

Vorige week zaterdag veroorzaakte een defecte straalmotor van een vrachtvliegtuig een regen van metalen onderdelen in Meerssen. Daardoor raakten twee mensen gewond, en werden auto’s en woningen beschadigd. Volgens luchtvaartdeskundige Benno Baksteen is het ongeval mogelijk veroorzaakt door metaalmoeheid in een van de vier motoren van de opstijgende 30 jaar oude Boeing 747-400.

Meerssen ligt net als de gemeente Beek vlakbij MAA. Veel inwoners van Meerssen vinden dat eigenaar provincie Limburg te weinig doet om hinder en overlast te voorkomen. “Steeds als zo’n bak overkomt, hoop je maar dat het goed gaat”, zegt Lou Wanten, actief voor het burgerinitiatief Omwonenden MAA. “Sinds 2017 landen hier zware vrachtvliegtuigen. Die lawaaibakken veroorzaken enorm veel geluidsoverlast. Achter de vleugels vormen zich luchtstromen die een soort wervelwind veroorzaken. Ook bij mij zijn er dakpannen weggeblazen, twee jaar geleden. En de top van een boom in mijn tuin is weggezogen.”