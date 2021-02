Lockdown zorgt voor recordkrimp winkeliers in non-foodsector

Winkeliers in de non-foodsector hebben in januari te maken gehad met de sterkste neergang van hun verkopen in zeker 16 jaar. Ze verkochten in de eerste volle maand waarin de harde lockdown van kracht was bijna 38 procent minder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om de sterkste daling sinds het statistiekbureau deze cijfers in 2005 begon bij te houden.

Half december besloot het kabinet, met het oog op de rap toenemende aantallen coronabesmettingen, dat alle niet essentieel geachte winkels moesten sluiten. Deze week kondigde premier Mark Rutte een versoepeling aan, waarbij klanten op afspraak een winkel kunnen bezoeken, maar de detailhandel reageerde veelal teleurgesteld op deze handreiking.

De aangescherpte lockdown raakte kledingwinkels en schoenenwinkels het hardst. Bij deze ondernemers viel meer dan de helft van de omzet weg. Ook elektronicazaken, winkels in recreatieartikelen en meubelzaken verloren een derde tot de helft van hun opbrengsten, berekende het CBS.

Supermarkten en andere verkopers van voedingswaren mogen wel open blijven tijdens de harde lockdown. Hun omzet steeg in de eerste maand van 2021 met 8,6 procent, waarbij supermarkten voor bijna een tiende meer verkochten. Ook drogisterijen behaalden meer omzet dan een jaar eerder.

Voor veel gesloten winkels was internet het enige overgebleven kanaal om nog wat te kunnen verkopen. De onlineverkopen van fysieke winkels die hun webshop doorgaans als bij-activiteit gebruiken zijn in januari meer dan verdubbeld (plus 128,7 procent) ten opzichte van een jaar eerder. De gehele online-omzet van de Nederlandse detailhandel, inclusief ‘pure’ webshops, steeg met 92,1 procent.

Winkelketens gaven eerder aan dat hun internetverkoop lang niet alle verloren omzet door de gedwongen sluitingen kunnen compenseren. Zo zoeken klanten online veel gerichter naar producten dan wanneer ze in een winkel staan, waardoor ze niet spontaan nog een paar extra artikelen meepakken.