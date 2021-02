Marieke Lucas Rijneveld vertaalt Amanda Gorman toch niet

Schrijfster Marieke Lucas Rijneveld zal de poëzie van Amanda Gorman toch niet vertalen, zoals begin deze week werd bekendgemaakt. Dat meldt zijzelf op Twitter en uitgeverij Meulenhoff onder meer op Facebook. Ze heeft de opdracht teruggegeven nadat er discussie was ontstaan of de vertaling niet beter door een Afro-Nederlandse vertaler kon worden uitgevoerd.

De Amerikaanse Gorman veroverde de wereld met de voordracht van haar werk tijdens de inauguratie vorige maand in Washington van president Joe Biden. Rijneveld zou eerst het bij die gelegenheid gedeclameerde gedicht The Hill We Climb vertalen om eind volgende maand te laten verschijnen. Vervolgens zou in september Gormans hele bundel onder dezelfde titel The Hill We Climb in het Nederlands uitkomen.

Marieke Lucas Rijneveld is geschrokken van de ophef, maar heeft begrip voor wie zich gekwetst voelt, zegt ze. “Ik had me met alle liefde gestort op Amanda’s werk, waarbij ik het als grootste taak zag om haar kracht, toon en stijl overeind te houden. Ik realiseer me echter goed dat ik in positie ben om zo te denken en te voelen, waar velen dat niet zijn.”

“De reacties op dit nieuws hebben ons geraakt en tot nieuwe inzichten gebracht. We hebben de afgelopen dagen veel geleerd en willen heel graag ook blijven luisteren, leren en in dialoog treden. We hebben begrip voor het besluit van Marieke Lucas om de opdracht terug te geven”, zegt Meulenhoff.

“We gaan op zoek naar een team om mee samen te werken om Amanda’s woorden en boodschap van hoop en inspiratie zo goed mogelijk en in haar geest in vertaling te brengen”, aldus Maaike le Noble, directeur van Meulenhoff.