Ministers praten met burgemeesters over versoepeling maatregelen

Coronaminister Hugo de Jonge en justitieminister Ferd Grapperhaus gaan maandag met de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten over versoepeling van de coronamaatregelen. De door de horeca vurig gewenste heropening van de terrassen komt aan de orde, net als de routekaart die het kabinet in het hoofd heeft om coronaregels te schrappen als de besmettingscijfers daar ruimte voor bieden. De ministers geven ook vast een voorzet voor de nieuwe persconferentie over het coronabeleid die een week later plaatsheeft, aldus een woordvoerster van het beraad.

Het kabinet presenteerde begin deze maand een ‘coronaroutekaart’ waarop te vinden is bij welke aantallen ziekenhuisopnames en besmettingen versoepelingen mogelijk zijn. Het Veiligheidsberaad was het op punten niet eens met die routekaart, vooral omdat er naar de mening van de burgemeesters tussen ‘open’ en ‘dicht’ tussenwegen mogelijk zijn. Zij hebben idee├źn daarvoor en hun mening over de handhaafbaarheid ervan ingeleverd bij het kabinet. Het Veiligheidsberaad wil maandag weten wat er met hun inbreng gebeurt.

Een aantal burgemeesters heeft begrip voor horecaondernemers en winkeliers die hun zaken dinsdag willen heropenen. Anderen vinden het juist belangrijker om de strenge coronaregels nog even vol te houden. Maandag zal in het beraad de handhaving bij het moedwillig overtreden van de coronamaatregelen zeker op tafel komen. Zowel burgemeesters als Grapperhaus hebben al gezegd dat er bekeurd gaat worden, omdat het niet zo kan zijn dat de ene middenstander meer mag dan een andere.