Ook in Utrecht en Rotterdam blokkades van Extinction Rebellion

Ook in Utrecht en Rotterdam blokkeren demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion vrijdagochtend een aantal wegen. In Utrecht blokkeerden de klimaatactivisten de Maliesingel en de Kaatstraat, in Rotterdam hielden ze de Erasmusbrug bezet.

De activisten trekken onder de noemer ‘Lenterebellie’ als een ‘zwermende, bewegende blokkade’ vanaf 09.00 uur door Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, om op die manier aandacht te vragen voor het klimaat. In Utrecht werd een deel van de activisten op de Maliesingel ingesloten door de politie en in twee klaarstaande bussen gezet. Een woordvoerder van de politie kon vooralsnog niet zegggen of zij ook zijn aangehouden.

Een ander deel van de groep hield een tocht over de Kardinaal de Jongweg en de Talmalaan, en werd vervolgens tegengehouden door de politie op de hoek van de Kaatstraat en de Zeedijk. Een deel van hen zit daar nog op straat. Verder is er ook een demonstratie gaande op het Jaarbeursplein.

In Rotterdam stond een groep van tientallen mensen vanaf ongeveer 10.00 uur op de Erasmusbrug. Auto’s en trams konden er in beide richtingen niet langs, en de politie riep de groep op de brug te verlaten. Volgens een politiewoordvoerder ging het er rustig aan toe. Het is nog niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Extinction Rebellion zegt de actie voort te willen zetten in een ander deel van de stad.

In Amsterdam werd eerder vrijdagochtend een blokkade van de actiegroep op de Overtoom ontbonden. Zo’n twintig mensen worden ‘bestuurlijk verplaatst’, gedropt aan de rand van de stad.

Zaterdag gaan de klimaatacties verder in steden als Arnhem, Den Haag, Groningen, Eindhoven, Alkmaar, Deventer en Roermond.