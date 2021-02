Openstelling regeling Srebrenica-nabestaanden uitgesteld

Defensie stelt de openstelling van de schadevergoedingsregeling voor nabestaanden van de volkerenmoord in Srebrenica uit. Nabestaanden die zich hebben verenigd in de groep Moeders van Srebrenica zijn zeer ontevreden over de regeling. Zij vinden dat ze onvoldoende bij de opstelling ervan zijn betrokken. Hun advocaat Simon van der Sluijs spreekt van een gemiste kans en noemt de houding van de Nederlandse staat arrogant.

Het ministerie van Defensie spreekt van “enkele zorgpunten” die de moeders nog hebben waar ze over willen praten. “Daartoe zijn we uiteraard bereid. Het gesprek zal op korte termijn plaatsvinden.”

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de nabestaanden van ongeveer 350 Bosnische moslims vanaf maart een schadeclaim konden indienen. Hiervoor is een speciaal loket in Sarajevo geopend.

Een onafhankelijke commissie gaat de schadeclaims beoordelen. Naar verwachting gaat het om zo’n duizend nabestaanden. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat zij in aanmerking komen voor compensatie omdat Nederlandse militairen hun omgekomen familieleden destijds onvoldoende hebben beschermd.

Volgens Van der Sluijs is het ondanks herhaalde pogingen niet gelukt om in samenspraak met de Staat de afwikkeling van de schade te behandelen. “Wij willen graag over de regeling in gesprek, over wat wij belangrijk vinden. Er zijn toch twee partijen voor nodig, maar eind december werden de moeders met een regeling geconfronteerd, zonder hun eigen inbreng of die van hun advocaat. Dat is eenzijdig.”

De moeders hebben de regeling daarom niet geaccepteerd. Van der Sluijs: “Het kwam erop neer dat ze bij het kruisje mochten tekenen, dat heeft geen zin.” Een van de knelpunten is dat de regeling niet openstaat voor nabestaanden van de moeders die tussentijds zijn overleden. Dat noemt Van der Sluijs zuur. Ook vinden de moeders het bezwaarlijk dat nabestaanden aanspraak kunnen maken op één bedrag, ook als ze meerdere gezinsleden hebben verloren. “Als je een man en twee zonen verliest, is de immateriële schade groter”, zegt Van der Sluijs.