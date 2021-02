Rutte niet van de kook dat Rusland met vaccins invloed koopt

De Europese Unie moet er niet van schrikken dat Rusland en China met hun coronavaccins invloed kopen in andere landen. De Europese banden met bijvoorbeeld Afrikaanse landen zijn wel tegen die zogeheten vaccindiplomatie opgewassen, verzekert premier Mark Rutte. De EU moet zich niet onbetuigd laten, maar “dat op een nette manier doen”.

Nu heel de wereld jaagt op vaccins om de eigen bevolking zo snel mogelijk in te enten en de economie weer open te kunnen gooien, vissen veel Afrikaanse en andere armere landen achter het net. Rusland en China zien een buitenkans om invloed te verwerven. Ze schieten te hulp, maar vragen wel wat terug.

Maar Rutte gelooft niet “dat Rusland Afrika naar zich toe kan trekken met zijn Spoetnik-vaccin. Dat lijkt me te kort door de bocht.” Hij wijst erop dat ook het Kremlin het niet kan maken om de eigen bevolking te laten wachten. En Afrika ruilt de banden met Europa niet zomaar in voor nieuwe met Rusland of China, denkt de minister-president. “Die zijn heel bestendig”, omdat ze “wortelen in een gezamenlijke geschiedenis” en door hun “gezamenlijke reis naar meer democratie”.

Maar “we moeten ook niet na├»ef zijn”, zei Rutte na overleg met zijn collega-regeringsleiders van de EU-landen. “We moeten dit in de gaten houden.”