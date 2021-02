Slob: scholen moeten in ieder geval al beginnen met mentorlessen

Onderwijsminister Arie Slob zegt dat scholen komende week in ieder geval vast kunnen beginnen met het geven van mentorlessen, waarin een leraar samenkomt met zijn of haar mentorklas. Het is belangrijk leerlingen te vragen hoe het met hen gaat, nu ze weken niet op school zijn geweest. “En dat kan iedere school echt wel regelen.”

Veel middelbare scholen tobben nog over hoe ze volgende week de deuren weer moeten openen. Zo twijfelen schoolbesturen over het huren van externe ruimtes en over de invulling van het lessenrooster, nu ze minimaal een dag per week fysiek onderwijs mogen gaan geven. “Het grootste dilemma is hoe om te gaan met de onderlinge afstand en hoeveel leerlingen er terechtkunnen”, aldus een woordvoerder van de VO-raad eerder deze week.

Maar scholen hebben genoeg tijd om de heropening te regelen, vindt Slob. Alle protocollen liggen er al een tijd en bovendien is de situatie niet nieuw voor scholen. “Het werken met 1,5 meter is helaas voor het voortgezet onderwijs niet iets nieuws.”

De minister verwacht dan ook dat de meeste scholen maandag gewoon open kunnen, maar voor bijvoorbeeld scholen in regio’s die nu nog krokusvakantie hebben kan dat misschien uitlopen tot dinsdag of woensdag. “Maar het streven moet natuurlijk wel zijn zo snel als mogelijk.” Dat is ook zo met de VO-raad besproken, zegt de minister.