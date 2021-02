Tuschinski Amsterdam uitgeroepen tot mooiste bioscoop ter wereld

Het gezaghebbende Britse magazine Time-Out heeft Pathé Tuschinski in Amsterdam uitgeroepen tot mooiste bioscoop ter wereld. Het blad heeft de lijst, samengesteld door redacteuren en kunstkenners, gepubliceerd in de editie die deze week verschijnt.

De jury prijst Tuschinski als een “nooit oud geworden droompaleis, met zijn elegante mix van art deco en art nouveau met strakke modernistische accenten”. Het blad raadt zijn lezers aan “een bedevaartstocht te maken naar dit weelderige, historische heiligdom voor de films”.

Het Tuschinski-theater aan de Reguliersbreestraat in Amsterdam werd geopend in oktober 1921. Het werd gebouwd door de Poolse bioscoopexploitant Abraham Tuschinski, die op doorreis was naar de VS maar in Nederland bleef hangen. De bioscoop geldt nog steeds als een architectonisch hoogstandje. Vaak worden er galapremières georganiseerd.

Pathé heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het gebouw, ter gelegenheid van de naderende honderdste verjaardag. Het theater werd een paar maanden geleden al door de International Cinema Technology Association (ICTA) uitgeroepen tot het mooiste klassieke filmtheater van Europa, Afrika en het Midden-Oosten.