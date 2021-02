Vondelpark weer afgesloten wegens drukte

De gemeente Amsterdam heeft het Vondelpark vrijdagmiddag tijdelijk afgesloten omdat het er opnieuw te druk is. Dat gebeurde donderdag ook al.

“Het is weer te druk in het Vondelpark. We sluiten het park tijdelijk af en laten mensen alleen nog het park verlaten”, twittert de gemeente.

Ook woensdag was sprake van grote drukte in het stadspark. In reactie daarop besloot de gemeente de zijingangen van het park af te sluiten en extra toezicht te houden bij de twee hoofdingangen. De gemeente verwachtte dat dit zou leidden tot minder drukte.

Deze week moest de politie meerdere malen ingrijpen omdat de bezoekers van het park de coronamaatregelen niet naleefden. Als deze maatregelen niet het gewenste effect bereiken dan zal het Vondelpark volledig worden afgesloten voor het publiek, waarschuwde de gemeente woensdag.