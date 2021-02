Aantal Covid-patiënten in ziekenhuizen iets afgenomen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen op dit moment 1809 coronapatiënten, 55 minder dan vrijdag. Van hen liggen er 518 op de intensive care, zeven minder dan een dag eerder, en 1291 in de kliniek. Dat zijn er 48 minder dan vrijdag.

Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Zaterdag zijn 207 nieuwe Covid-patiënten opgenomen, elf minder dan vrijdag. Van hen zijn er 22 opgenomen op de IC. Er zijn nu 988 IC-bedden bezet.

De instroom in de ziekenhuizen en de ziekenhuisbezetting zijn in de afgelopen week beide met ongeveer 3 procent gedaald. Dit was in lijn met de verwachting op basis van het aantal coronabesmettingen.