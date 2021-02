Babs Gons schrijft Boekenweekgedicht

Schrijfster en performer Babs Gons schrijft het Boekenweekgedicht van dit jaar. Het heet Polyglot en past bij het Boekenweekthema van 2021, Tweestrijd. Het is zaterdag voor het eerst gepubliceerd in Trouw en staat binnenkort onder meer op een linnen tasje dat iedereen die een boek bij de boekwinkel afhaalt cadeau krijgt.

“Met Babs Gons hebben we niet alleen een gevierde dichter gekozen, maar ook iemand die perfect een brug slaat tussen de klassiekere po√ęzie en modernere vormen als slampoetry en spoken word”, zegt Eveline Aendekerk, directeur CPNB.

“Voor mij gaat Polyglot over leven zonder verontschuldiging: voluit dus, zonder op de rem te staan, en er tegelijkertijd bewust van zijn dat er van binnen altijd, bij iedereen, een strijd gaande is: om te mogen zijn wie je bent in een wereld die soms iets anders van je vraagt of verwacht”, zegt Gons zelf. De dichteres werd in 2018 onderscheiden met de Black Achievement Award in de categorie Kunst en Cultuur.

Normaal komt het gedicht een week voordat de Boekenweek in maart begint, maar dat evenement is nu vanwege de coronacrisis uitgesteld tot een nog niet precies aangegeven periode in de zomer.

De Boekenweek zou eigenlijk op 6 maart beginnen met het traditionele Boekenbal in de schouwburg aan het Leidseplein in Amsterdam. Het bal is voor dit jaar echter helemaal afgeblazen. De organiserende Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, de CPNB, loopt echter vanaf 6 maart wel op de Boekenweek vooruit met Het voorwoord, een week vol evenementen. BNNVARA-talkshow De Vooravond trapt Het voorwoord van de Boekenweek op 5 maart af met een speciale uitzending vanuit genoemd theater.

Tijdens Het voorwoord week zal de CPNB er ook op blijven hameren dat het belangrijk is om de lokale boekhandel te steunen, want ook die heeft het door de coronamaatregelen heel zwaar.