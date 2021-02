Het is (bijna) lente: tijd voor een voorjaarsschoonmaak

De combinatie van zachte lucht en een goed doorbrekende zon zorgt er volgens Weerplaza voor dat we een periode met vroeg lente(achtig)weer kunnen verwachten. Niet zo heel lang geleden hadden we nog te maken met winterweer, maar inmiddels is het weer een stuk zachter. Dat wordt weer volop van de zon genieten, en onze tuin. Tijd voor een grote voorjaarsschoonmaak, zowel binnenshuis als daarbuiten. Nieuws.nl heeft een aantal tips op een rijtje gezet.

Eerst opruimen, dan schoonmaken

De dagen worden langer, de zon gaat meer schijnen en onze winterjassen kunnen weer de kast in. Zodra de lente van zich laat horen, is dit voor veel mensen de tijd om een grote schoonmaak te doen. Wat komt daarbij kijken? Allereerst opruimen, en nog eens opruimen, en dan pas schoonmaken. Ga het hele huis door, kijk wat je niet meer nodig hebt of het afgelopen jaar niet hebt gebruikt. Maak aparte dozen waarin je spullen doet die naar een andere plek in huis moeten of die uit huis mogen. Ruim je kledingkast op, geef je kleding weg aan mensen die het wat minder breed hebben en loop je stapels met boeken eens langs. Een opgeruimd huis, en dus ook kledingkast, boekenkast en administratie, geeft een opgeruimd gevoel in je hoofd.

Dit geldt ook voor de tuin. Zodra de temperatuur gaat stijgen, beginnen de bomen, stuiken en vaste planten uit te lopen. Dat is hét moment om de afgestorven plantdelen van het vorige seizoen te verwijderen. Controleer alle bomen en struiken op dode, beschadigde of aangetaste takken en verwijder deze. Zodra alle planten zijn afgeknipt en de struiken zijn gesnoeid, kan de border eventueel aangeharkt worden. Het is belangrijk om dit voorzichtig te doen, zodat de nieuwe uitlopers niet beschadigd raken.

Leibomen of fruitbomen voor in de tuin

Ben je onlangs verhuisd naar een nieuwbouwwoning en is de tuin nog wat kaal? Dan is dit de tijd om op zoek te gaan naar leibomen. Deze planten zijn ideaal om je woning te beschermen tegen inkijk en zon, maar worden ook gekocht voor hun decoratie karakter. De tuincentra zijn nog gesloten vanwege de overheidsmaatregelen, maar gelukkig zijn leibomen, en ook fruitbomen, online te koop. Sinaasappelen, citroenen, vijgen, dat wordt straks genieten, vers uit eigen tuin.

Tips voor schoonmaken

Na het opruimen volgt de grote schoonmaak, zoals de ramen lappen en vloeren dweilen. Een veel gemaakte fout is dweilen met warm water. Dit verdampt sneller en hierdoor blijven zeepresten van het schoonmaakmiddel achter op de vloer. Dit zorgt voor strepen en een plakkerige vloer. Het is beter om koud water te gebruiken met daarin een klein beetje reiniger. En ook handig om te weten dat het ene schoonmaakmiddel het andere niet is. Zorg ervoor dat je soda gebruikt om een oppervlak schoon te maken en een scheut schoonmaakazijn om een oppervlak te ontkalken. Goedkope middelen en ook nog eens duurzaam.

Dit jaar is het extra fijn om met volle aandacht aan de lenteschoonmaak te beginnen, doordat we veel meer tijd thuis doorbrengen. Deze tijd brengt de nodige uitdagingen met zich mee, dus daarom is het extra belangrijk om ook intern een lenteschoonmaak te doen. Kom van de bank af, maak dagelijks een wandeling, maak je hoofd leeg door af en toe te mediteren te mediteren, neem pauze zonder je schuldig te voelen en voel de zon op je huid. Wat extra vitamine D kan nooit kwaad, al helemaal niet in de coronatijd.