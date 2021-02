Horecaondernemers Breda klaar voor ludieke picknick

Tientallen horecaondernemers in Breda staan gereed voor de ludieke picknick in de stad waarmee ze aandacht vragen voor de moeilijke situatie waarin de horeca zich bevindt. In het bijzonder wordt voor het openen van de terrassen gepleit. De starttijd voor de picknick is 12.05 uur. Dit omdat het voor veel ondernemers al 5 óver 12 is, aldus de initiatiefnemers.

Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten blijven, maar volgens veel horecaondernemers is die regel onzinnig voor de buitenruimtes. Zeker als wordt gekeken naar de samendrommende mensen in parken en op pleinen.

In Breda zullen de initiatiefnemers de coronaregels naleven. Honderden picknickkleedjes van 2 bij 2 meter worden op veilige afstand van elkaar neergelegd op verschillende pleinen en plekken in de stad. In totaal doen zestig ondernemers mee aan de actie. Zij verkopen onder meer koffie, thee en andere versnaperingen. Volgens de organisatie gaat het niet om de omzet, maar vooral om het signaal dat met de actie wordt afgegeven.

Een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riep horecaondernemers eerder op om dinsdag de terrassen te openen. Volgens de groep is er een gebrek aan perspectief en is de grens niet alleen financieel maar ook psychisch bereikt.

De actievoerende KHN-afdelingen vinden dat de horeca en de reis-, evenementen- en cultuurbranche de rekening betalen voor de coronacrisis. De steunmaatregelen zijn daarnaast ook niet toereikend, vinden de ondernemers, die ook de tijd die het kost om de tegemoetkoming in de vaste lasten uit te keren hekelen.

Branchevereniging KHN heeft het kabinet meermaals opgeroepen op om per direct versoepelingen voor de horeca door te voeren en de terrassen te openen.