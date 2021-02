‘Ruim 20.000 extra mensen nodig voor klimaatdoelen’

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen zijn naar schatting 23.000 tot 28.000 extra werknemers nodig voor bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen, het aansluiten van laadpalen en de plaatsing van windmolens. Probleem daarbij is dat er steeds minder mensen met de juiste technische kwalificaties beschikbaar zijn. Dat berekenden onderzoekers van Ecorys in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Het aantal mbo-studenten in de techniek neemt tussen 2020 en 2030 naar verwachting af met zo’n 24.000 mensen. Ook het aantal gediplomeerden met hbo-techniek daalt. Ondertussen zijn volgens de NVDE tienduizenden vakmensen nodig die met hun kennis en kunde de energietransitie uiteindelijk in de praktijk gaan brengen.

Volgens de NVDE moeten er maatregelen worden genomen om jongeren voor technische opleidingen te laten kiezen. Zo zou het collegegeld voor mbo-techniek moeten worden afgeschaft en moet er een extra bonus komen voor meisjes die voor een technische opleiding kiezen. Ook moeten betere omscholingsregelingen worden ingesteld. En moeten mbo-studenten een titel kunnen krijgen, zoals het geval is bij universitaire en hbo-studies.

“Feitelijk heb je met mbo-techniek een baangarantie”, zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Het vele werk aan de energietransitie is ook een belangrijke kans, zeker in tijden van economische crisis, maar het is ook een kritische succesvoorwaarde voor het klimaatbeleid.”

Het Klimaatakkoord telt zo’n 250 maatregelen, die moeten leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030. Europees breed is zelfs afgesproken dat de uitstoot met 55 procent moet worden verminderd.