Tilburg herdenkt en eert ‘coronahelden’

Een jaar na het begin van de coronapandemie in Nederland is in Tilburg een kunstwerk onthuld als eerbetoon aan ‘coronahelden’ die zich hebben ingezet voor hun medemens. Dat gebeurde zaterdag voor het Paleis-Raadhuis in de binnenstad. Het zogeheten dankraam is geïnspireerd op een gebrandschilderd raam dat in 1951 is gemaakt nadat Tilburg als laatste stad in Nederland een ontwrichtende pokkenepidemie over zich heen had gekregen. Het werk is gemaakt door kunstenares Riëtte Sommerdijk. Zij verwerkte er elementen in van in totaal 170 inzendingen.

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg werd een jaar geleden de eerste besmetting met het virus geconstateerd, bij een man uit Loon op Zand. Later zou blijken dat het virus al eerder zijn intrede in Nederland had gedaan. Onder meer tijdens carnaval kon het zich ongemerkt verspreiden. Het zuiden van het land werd al snel het epicentrum van de uitbraak.

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg vindt het ‘jubileum’ van de coronapandemie “niet bepaald een datum om te vieren, wel een om even bij stil te staan”. Aan het einde van de dag is er een herdenking van coronaslachtoffers in de Hasseltse Kapel. De ceremonie is op afstand te volgen.