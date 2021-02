Kaag botst hard met Wilders over diversiteit in verkiezingsdebat

D66-leider Sigrid Kaag is tijdens het RTL-verkiezingsdebat hard gebotst met PVV-leider Geert Wilders over diversiteit. “U werkt keihard mee aan uitsluiting”, zei Kaag tegen Wilders.

De botsing gebeurde tijdens de behandeling van de stelling dat een partij in een volgend kabinet minimaal 10 procent bewindslieden van kleur of niet-westerse achtergrond zou brengen. Wilders zei dat in zijn kabinet Zwarte Piet minister van Cultuur zou worden.

“Daar begint u weer met die zielige Zwarte Piet”, zei Kaag. Ze ergerde zich duidelijk aan de woorden van Wilders. Volgens haar heeft de PVV-leider “plezier in kwetsen”. Wilders zei daarop helemaal zat te zijn van dat “discriminatiegedoe”.

Zes partijleiders zijn met elkaar in debat in het Amsterdamse Felix Meritis. Naast Kaag en Wilders gaat het om Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks).