Laatste overgebleven actievoerders verlaten Museumplein

Een laatste groepje betogers tegen de coronaregels dat op het Museumplein in Amsterdam was achtergebleven, is nu ook vertrokken. De politie had ze daarvoor vijf minuten de tijd gegeven.

Het groepje was omsingeld door onder meer politiebusjes, een waterkanon en politiemensen te paard. Eerder was de Mobiele Eenheid begonnen met het ontruimen van het Museumplein. Verschillende mensen zijn gearresteerd.

De ontruiming begon nadat de Amsterdamse driehoek van politie, justitie en burgemeester een demonstratie op het plein had ontbonden. Volgens de gemeente negeerde de groep demonstranten de waarschuwingen en bevelen van de politie.

Zondag waren er opnieuw tegenstanders van het coronabeleid naar het plein gekomen om daar ‘koffie te drinken’. In totaal ging het om honderden actievoerders. Sommige ‘koffiedrinkers’ hadden doeken en borden meegenomen met teksten als ‘Bevrijd Nederland nu’. Ook waren er veel gele paraplu’s waar liefde en vrijheid op staat en ballonnen in de vorm van hartjes.