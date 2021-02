Toeslagenouder tegen Rutte in RTL-debat: waarom kan u blijven?

“Waarom denkt u dat u wel kan blijven?” Met die vraag werd premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte geconfronteerd tijdens het live verkiezingsdebat van RTL. Kristie Rongen, een van de slachtoffers van de toeslagenaffaire, stond tegenover de premier. “U heeft mij in de steek gelaten, en allemaal voor eigen gewin”, beet ze hem toe.

Rongen is een van de duizenden ouders die in de financiƫle problemen zijn gekomen door de ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst. Zij moest enorme bedragen aan kinderopvangtoeslag terugbetalen.

“Wow”, zei Rutte op de introductie van Rongen. “Heel bijzonder dat we hier zo staan.” De premier legde uit dat Rongen een van de ouders is die hij eerder op het Catshuis heeft gesproken. Rongen wilde weten waarom voormalig minister Lodewijk Asscher wel is gestopt als lijsttrekker van de PvdA, maar Rutte wel aanbleef. De VVD-leider gaf aan te hebben “nagedacht” over zijn politieke lot. “Dit is zo’n schandvlek.” Maar “per saldo” is er onder zijn verantwoordelijkheid ook veel goeds gebeurd, vindt Rutte.

“Wat jullie hebben meegemaakt, is verschrikkelijk”, zei hij wel tegen Rongen. Hij benadrukte wat het kabinet naar aanleiding van het toeslagenrapport in het werk heeft gezet om te voorkomen dat burgers in de toekomst zo in de problemen komen door het handelen van de overheid.

De lijsttrekkers stonden niet alleen tegenover elkaar, maar werden stuk voor stuk ook tegenover een kiezer gezet over een specifiek onderwerp. Kaag stond tegenover een boer, die zich verzet tegen het plan van D66 om de veestapel te halveren. Hoekstra sprak met ondernemers die bijna een jaar lang de deuren van hun restaurant hebben moeten sluiten.

Wilders trof een vrouw van Marokkaans-Nederlandse afkomst die hem aan de tand voelde over zijn immigratie- en integratiestandpunt, en Klaver sprak met een studente die haar onvrede uitte over het afschaffen van de basisbeurs. Een ondernemer die veel met zelfstandigen werkt, wilde van Marijnissen uitleg over SP-standpunten over zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).