Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt weer

Voor de tweede dag op rij stijgt het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Zij behandelen momenteel 1911 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 63 meer dan op zondag en 102 meer dan op zaterdag.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1375 coronapatiënten, 53 meer dan op zondag. De druk op de intensive cares is redelijk stabiel. Momenteel liggen daar 536 mensen met Covid-19, tien meer dan op zondag. Dat aantal schommelt al weken tussen de 500 en 550.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn afgelopen etmaal 175 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is onder het gemiddelde. In de afgelopen zeven dagen belandden gemiddeld 201 coronapatiënten per dag op een intensive care of verpleegafdeling.

In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 13.500 opgenomen mensen op intensive cares en verpleegafdelingen. Dit zijn zowel coronapatiënten als mensen met andere aandoeningen. Er zijn nog ongeveer 3000 bedden beschikbaar, wat neerkomt op 25 tot 30 plekken per ziekenhuis.

Vanwege de drukte zijn de ziekenhuizen in september weer begonnen met het verplaatsen van coronapatiënten naar andere regio’s. Dat moet de druk gelijkmatig verdelen over het land. Afgelopen etmaal zijn negen mensen verplaatst. Sinds september heeft het LCPS 2545 mensen verplaatst.