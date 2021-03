Brand in kelder van voormalig bedrijfspand in Gouda

In Gouda heeft zondagavond enige tijd brand gewoed in de kelder van een bedrijfspand dat omgebouwd is tot appartementencomplex aan de Heuvellaan. Zeven bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege mogelijke rookinhalatie.

Het portiek van het gebouw stond door de brand vol met rook, liet de veiligheidsregio Hollands Midden weten, waardoor de bewoners niet naar buiten konden. Er zijn zover bekend geen gewonden. De brand werd omstreeks 23.40 uur gemeld. Rond 00.25 uur werd het sein brand meester gegeven.

De circa twintig bewoners moesten enige tijd hun woning uit, doordat de brandweer aan het nameten was op koolmonoxide. Ook controleerde netbeheerder Stedin hoe de elektriciteitskast in de kelder er aan toe was, omdat daar door het blussen water stond.

Rond 01.50 uur meldde de veiligheidsregio dat de bewoners weer terug naar huis konden. Voor wie dat nog niet zag zitten, is opvang geregeld.