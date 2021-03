Burgemeesters: besmettingen nog te hoog om te versoepelen

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad temperen de roep om versoepelingen. De besmettingscijfers moeten eerst gaan dalen. “Ik roep iedereen op om vol te houden. Hoe zwaar het ook is”, zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Hij denkt dat er richting mei, juni meer ruimte is om bijvoorbeeld de horeca weer open te gooien.

Hij wijst ook de ludieke acties in de horeca af, omdat ze mogelijk besmettingen in de hand werken. Horecabedrijven hebben aangegeven dinsdag de terrassen te heropenen als protest. “Die acties kunnen wij er niet bij hebben. Ik vind ze heel erg onverstandig. Ze creĆ«ren gelegenheid voor mensen om te gaan zitten.”

Andere burgemeesters staan hier anders in. Zij vertrouwen erop dat de horecazaken zich netjes aan de gemaakte afspraken gaan houden. Als er toch gasten op het terras gaan zitten, dan gaan de burgemeesters handhaven. “Dat weten zij”, benadrukt Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer. Zij beseft zich heel goed dat het “water de ondernemers aan de lippen staat”. “Ik begrijp dat zij echt iets moeten.”

Volgens haar denken de burgemeesters echter eerst aan het onderwijs, voordat de terrassen weer open mogen. “Die hebben een aanzuigende werking. De vraag is of dat al kan. Wij maken ons zorgen om het grote aantal besmettingen. Daarom zijn wij nog niet bezig met versoepelen.”

Mensen moeten zich eerst aan de regels houden, zegt Emile Roemer van Alkmaar. “Alleen dan kunnen wij aan versoepelingen gaan denken. Die terugval kunnen we echt niet gebruiken.” In zijn regio lopen de cijfers flink op. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich minder scherp houden aan de 1,5 meter afstand en de afspraak om maar een iemand op bezoek te laten komen.

Antoin Scholten van Venlo wil eerst afwachten wat het meer openstellen van het voortgezet onderwijs “betekent voor het totaalbeeld”. “Daarna kijken we heel kritisch of er meer mogelijk is. De cijfers zijn niet hoopgevend.”

Jan Lonink van Terneuzen hoopt dat de terrassen op 1 april weer open kunnen. “Als wij regionaal dit kunnen regelen dan lukt het ons.” Hij refereert aan de vakantieparken in Zeeland die al tijden coronaveilig draaien.

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio praat maandag in Utrecht met enkele ministers over het coronabeleid.