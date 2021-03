CBS: scherpe daling traditionele vormen van criminaliteit

Vorig jaar was het aantal door de politie geregistreerde misdrijven 2 procent lager dan in 2019. Vooral de traditionele criminaliteit zoals zakkenrollerij, woninginbraak en winkeldiefstal lieten een daling zien. Tegelijkertijd constateerde de politie meer online-criminaliteit zoals verkoopfraude, valsheid in geschrifte en hacken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zakkenrollerij nam in 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor met 47 procent af, woninginbraak met 23 procent en winkeldiefstal met 13 procent. Het CBS heeft niet gekeken of er een verband was tussen de coronapandemie en criminaliteit, maar stelt dat dit wel aannemelijk is. Zakkenrollen werd lastiger en meer thuiswerken verkleinde de kans op woninginbraak. Ook waren veel winkels dicht of beperkt toegankelijk.

De politie registreerde in 2020, net als in de drie voorgaande jaren, een stijging van online-criminaliteit zoals digitale vormen van valsheid in geschrifte, online-oplichting en hacken. Samen namen deze vormen vergeleken met een jaar eerder met 54 procent toe.

Van de vier grote steden was de absolute afname van het aantal woninginbraken het grootst in Amsterdam. Daar daalde het aantal inbraken vergeleken met een jaar eerder in totaal met 29 procent. In Den Haag en Rotterdam nam het aantal woninginbraken met 23 procent af, net als gemiddeld in de rest van Nederland. In Utrecht was die daling met 10 procent veel minder sterk. In 65 van de 355 gemeenten werd in 2020 juist meer ingebroken dan in 2019.