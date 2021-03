Coronaregels en verkiezingen op tafel bij burgemeesters

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio gaat maandag tijdens de wekelijkse bijeenkomst in Utrecht vooral over versoepelingen van de coronamaatregelen. De plannen van ondernemers om winkels en terrassen deze week te heropenen komen aan de orde, net als de ‘routekaart’ die het kabinet voor zich ziet om het beleid minder streng te maken als ziekenhuisopnames en besmettingen dat toelaten. Veel burgemeesters willen dat er sneller meer mag in de buitenlucht.

Justitieminister Ferd Grapperhaus is zoals bijna altijd namens het kabinet bij het Veiligheidsberaad. De burgemeesters praten met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken over het veilig organiseren van de verkiezingen voor de Tweede Kamer later deze maand. Ollongren zou daar al eerder een toelichting op geven, maar was toen ziek. Wegens de volle agenda van het beraad maandag is er nu maar een half uurtje ingeruimd voor het overleg met Ollongren.

Coronaminister Hugo de Jonge schuift na Ollongren aan bij het overleg over onderwerpen als de quarantaineplicht en het vaccinatieregime. Ministers en burgemeesters blikken ook vooruit naar de nieuwe coronapersconferentie van een week later. De Jonge en Grapperhaus schetsen de denkrichting van het kabinet, zodat het beraad de tijd heeft om daarop te reageren voordat er definitieve besluiten vallen.

Voor de vergadering van het Veiligheidsberaad hebben de regioburgemeesters en Grapperhaus een bijeenkomst van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP), eveneens in Utrecht. Aan dat overleg doen ook politie en justitie mee. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, en minister Ferd Grapperhaus geven maandag aan het begin van de avond een toelichting op de onderwerpen uit het Veiligheidsberaad.