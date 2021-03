Geen paasvuren in Twentse gemeenten

Paasvuren zijn dit jaar verboden in alle veertien Twentse gemeenten. Het risico op groepsvorming bij het aansteken van zo’n vuur is te groot, aldus de veiligheidsregio Twente maandag. In Twente zijn gewoonlijk op of rond Pasen vele tientallen paasvuren.

De burgemeesters van de Twentse gemeenten denken dat de kans groot is dat het tegen Pasen nog steeds verboden is om met groepen mensen dicht bij elkaar te komen. Daarom hebben ze nu vast een verbod afgekondigd, zodat de zogeheten ‘boakebouwers’ geen voorbereidingen treffen voor de bouw van een paasvuur. De veiligheidsregio vindt het ook ongewenst om houtstapels aan te gaan leggen voor het geval er rond de paasdagen begin april toch regels zijn versoepeld. “Het risico dat die bergen worden aangestoken is te groot”, aldus de instantie.

Volgens burgemeester Sander Schelberg van Hengelo, voorzitter van de veiligheidsregio, is het opbouwen van de brandstapels het grootste probleem. Dat trekt over een langere periode veel mensen aan die dicht bij elkaar al het hout naar boven sjorren. Hij vindt het erg jammer dat “de mooie Twentse traditie” alweer niet kan doorgaan. “Paasvuren horen bij het feest van het licht, van de hoop.”

In Drenthe zijn tot 1 juni alle grote evenementen al verboden. Daaronder vallen ook de in die provincie ook erg populaire paasvuren. Het is al de derde keer achter elkaar dat paasvuren niet kunnen doorgaan. Vorig jaar was dat ook vanwege de coronacrisis en het jaar daarvoor was er sprake van harde wind en droogte.