Geen steun voor D66-plan om gevaccineerden meer vrijheid te geven

Het plan van D66 om mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus meer vrijheid te geven, kan niet op de steun rekenen van andere grote partijen. “Een buitengewoon slecht idee”, oordeelde Jesse Klaver (GroenLinks) zondag tijdens het RTL-verkiezingsdebat.

Ook de lijsttrekkers van VVD, CDA, SP en PVV verklaarden niets in het plan te zien. “Misschien op een iets langere termijn wel”, reageerde VVD-voorman Mark Rutte. SP’er Lilian Marijnissen vreest een tweedeling in de samenleving en Geert Wilders (PVV) zei “faliekant” tegen een vaccinatiebewijs te zijn.

Kaag vindt het “niet redelijk” als gevaccineerden moeten wachten tot iedereen is ingeënt. Ze wees er ook op dat de overheid tegelijk veel meer gratis sneltesten beschikbaar moet stellen zodat niet-gevaccineerde mensen ook meer vrijheid krijgen. Daarover wordt al lang in het kabinet gesproken, verklaarde CDA’er Wopke Hoekstra daarop.

D66 lanceerde het plan voor een vaccinatiebewijs zaterdag tijdens een partijcongres. In Israël is zo’n vaccinatiebewijs al ingevoerd. Ook in de Europese Unie wordt over zo’n bewijs gesproken. Vooral zuidelijke lidstaten pleiten er voor. Zij hopen zo vakantiegangers in de zomer te kunnen ontvangen.