Goudprijs staat hoog: een goed moment om je goud te verkopen

De goudprijs is het afgelopen jaar tot een recordhoogte gestegen. In augustus kwam de goudprijs voor het eerst ooit boven de 2000 dollar per troy ounce (3,1 gram). Dit komt onder andere door de impact van de coronacrisis en doordat beleggers voorsorteren op een nieuw steunpakket van de Amerikaanse overheid om de wereldwijde economie door deze crisis heen te helpen. In navolging van de goudprijs staat de prijs van zilver momenteel ook hoog. Dit is dus dé tijd, om goud en zilver verkopen.

Goud en zilver momenteel in trek

Er zijn verschillende oorzaken waarom zowel de goudprijs als de zilverprijs momenteel hoog staan. Zo spelen ook de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten een rol. Dit zorgt namelijk voor een grotere vraag voor edelmetalen. Zo stond de zilverprijs op de eerste dag van deze maand op 780 euro per kilo, op 28 januari schommelde de prijs nog rond de 663 euro. Zowel goud als zilver zijn momenteel in trek en dit zorgt ervoor dat veel Nederlanders hun gouden of zilveren bestek, sieraden, schalen, munten en ga zo maar door verkopen.

Goud online verkopen

Het verkopen van goud, of zilver, kan uiteraard bij een goudwisselkantoor. Goud online verkopen is ook mogelijk, waarbij je gratis een taxatiepakket kunt aanvragen en je de hoogste goudprijs krijgt, omdat alles online gebeurt. Maar waar moet je nou opletten als je wat goud in je bezit hebt dat je wilt verkopen? Wij hebben een aantal tips op een rijtje gezet. De eerste is dat je je bewust bent van wat je in je bezit hebt. Wat is de echtheid van jouw goud? Dit kan je prima zelf bepalen, door te kijken of het goud roestvlekken of oxidatie heeft. Goud roest namelijk niet. Heeft het slijtageplekken? Dat is heel normaal voor goud. Als er geen kleurverschil is, is de kans groot dat je echt goud in handen hebt.

Keurtekens

Waar je nog meer op kunt letten, zijn keurmerken. In de meeste landen zijn er wettelijk keurtekens en keurmerken vastgelegd, waardoor je kan zien of het goud echt is. Check of je goud ergens een merkje heeft met de getallen 585, 750, 833 of 916. Deze getallen geven aan wat het goudgehalte is per duizendste, en moet wettelijk aanwezig zijn. Staat er ‘double’ of ‘Amerikano’ in jouw gouden sieraden, dan is het verguld en geen echt goud. Zo mag goud alleen goud genoemd worden als het aan het minimum wettelijke gehalte van 14 karaat voldoet.

Actuele goudprijs

Als je hebt geconstateerd dat het goud echt is wat je in bezit hebt, is het verstandig om het gewicht van het goud vast te stellen. Hoe meer jij zelf weet over het goud, en hoe beter dit is. Voor het wegen kan je een keukenweegschaal gebruiken. Als je al deze informatie hebt, is het tijd om naar de actuele goudprijs te kijken. Nu is het wel zo dat een verkoper ook iets wil verdienen aan de verkoop, dus zal de prijs die je krijgt aangeboden van een goudhandelaar altijd iets lager liggen dat de actuele goudkoers. Over het algemeen zal een betrouwbare goudhandelaar ergens tussen de 90 en 92 procent van de actuele goudprijs bieden.