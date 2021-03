Hugo de Jonge stemt niet op CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra

Hugo de Jonge stemt deze maand niet op zijn partijgenoot en CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra. Hij zal over twee weken zijn stem uitbrengen op zijn eigen politiek adviseur, Bart van den Brink. Dat zegt De Jonge maandagavond in het RTL-programma Jinek.

De coronaminister en CDA-vicepremier noemt Van den Brink “een geweldige vent, hij staat op nummer 22 op de Kamerlijst voor het CDA”. De Jonge merkt in gesprek met Jinek-verslaggever Jaïr Ferwerda op dat hij maar “één stem kan uitbrengen, dus dat wordt Bart van den Brink”.

Ferwerda vraagt De Jonge nog of het een “actie a la Ruud Lubbers en Hirsch Ballin is”, een verwijzing naar hoe de vroegere CDA-premier zijn lijsttrekker en beoogde opvolger Elco Brinkman liet vallen en op Ernst Hirsch Ballin stemde, de nummer drie op de CDA-lijst van 1994.

Maar mensen moeten in de beslissing geen onmin lezen tussen hem en Hoekstra, aldus De Jonge. “Integendeel”. Van den Brink “verdient het om de Kamer in te gaan, daar zou iedereen van opknappen. Dat is de reden dat ik op Bart stem”.

De Jonge won vorig jaar de verkiezing om het lijsttrekkerschap van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij legde de taak uiteindelijk neer omdat deze niet te combineren was met zijn ministerschap en de bestrijding van de coronacrisis. Hoekstra nam de klus over, na aandringen vanuit de partij.