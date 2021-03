Kort geding zonnestudiobranche om opening af te dwingen

De branchevereniging van zonnestudio’s spant een kort geding aan tegen de overheid om het openen van de studio’s af te dwingen. De branche kreeg vorige week tot zijn verbazing te horen dat de studio’s dicht moeten blijven, terwijl de contactberoepen woensdag hun deuren mogen openen. De overheid beschouwt zonnestudio’s als “publieke plaats”, zoals musea en zwembaden, die ook gesloten blijven. De branchevereniging noemt het beleid “pure willekeur”.

“De overheid zei in eerste instantie dat zonnestudio’s open mogen, net als kappers, schoonheidssalons en rijscholen”, zegt de woordvoerder van branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ). Kort daarna zouden de zonnestudio’s te horen hebben gekregen dat zij toch dicht moeten blijven, aldus de woordvoerder.

Sindsdien heeft de branchevereniging geprobeerd duidelijkheid te krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de mogelijkheid om de zonnestudio’s alsnog toestemming te geven voor opening. Omdat het ministerie niet heeft gereageerd voor de deadline die SVZ had gegeven, heeft de branchevereniging besloten om juridische stappen te ondernemen.

SVZ vindt de indeling voor de zonnestudio’s niet terecht. “Waarom zijn kappers en winkels dan ook niet publieke plaatsen?”, vraagt de woordvoerder zich af. “En het is toch een gek idee dat wanneer contactberoepen zoals schoonheidssalons en tatoeëerders weer toegestaan worden, dat niet geldt voor zonnestudio’s?” De branchevereniging vraagt zich ook af wat het verschil is tussen het verhuren van een hotelkamer, wat toegestaan is, en het verhuren van een kamer met een zonnebank.

Zonnestudioketen Sunday’s opent haar deuren niet voordat er meer duidelijkheid is. Directeur Rob Bontje vindt het tegenstrijdig dat ze gesloten moeten blijven. “Wij zijn goed te vergelijken met een hotel, een cabine is net als een hotelkamer een afgesloten ruimte en er is geen direct contact. Het is absoluut veilig.”

Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 mochten zonnestudio’s openblijven, net als winkels.